Un uomo di 31 anni, italiano di seconda generazione, è stato protagonista di un incidente a Modena nella serata di sabato, quando si è lanciato con la sua Citroen C3 contro un gruppo di persone, coinvolgendo otto individui. Le circostanze dell’episodio sono ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti i motivi che hanno portato all’azione. L’incidente ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Si chiama Salim El Koudri, ha 31 anni ed è un italiano di seconda generazione. Sono queste le prime informazioni diffuse sull’uomo che nella serata di sabato si è lanciato con la sua Citroen C3 contro la folla a Modena travolgendo otto persone. Nel momento in cui si scrive non sono ancora state ufficializzate le ragioni del gesto, anche se non si esclude alcuna pista, come dimostra la mobilitazione dell’ antiterrorismo di Bologna. L’uomo è nato in provincia di Bergamo, ma risiede nel Modenese, nello specifico nel Comune di Ravarino, dove sono state svolte perquisizioni all’interno della sua abitazione. Da quanto si apprende, il sospettato è stato sottoposto in passato a cure psichiatriche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salim El Koudri, chi è l’uomo di 31 anni che ha investito 8 persone a Modena

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Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)

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