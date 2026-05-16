Salerno tumore di 10 chili rimosso con successo dall' equipe di Mario Polichetti

Da salernotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, un tumore di circa 10 chili è stato rimosso con successo durante un intervento chirurgico condotto dall’equipe guidata dal professor Mario Polichetti. Il tumore, che aveva occupato quasi tutto l’addome della paziente arrivando fino al diaframma, è stato asportato in un’operazione considerata molto delicata. L’intervento ha richiesto grande attenzione e competenza per rimuovere la massa di grandi dimensioni senza compromettere le funzioni vitali della paziente. La procedura si è conclusa con esito positivo.

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Un tumore gigantesco del peso di circa 10 chilogrammi, che aveva ormai occupato quasi completamente l’addome della paziente arrivando fino al diaframma, è stato asportato con successo nel corso di un delicatissimo intervento chirurgico eseguito dall’equipe guidata dal professor Mario Polichetti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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