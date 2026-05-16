Salerno tumore di 10 chili rimosso con successo dall' equipe di Mario Polichetti

A Salerno, un tumore di circa 10 chili è stato rimosso con successo durante un intervento chirurgico condotto dall’equipe guidata dal professor Mario Polichetti. Il tumore, che aveva occupato quasi tutto l’addome della paziente arrivando fino al diaframma, è stato asportato in un’operazione considerata molto delicata. L’intervento ha richiesto grande attenzione e competenza per rimuovere la massa di grandi dimensioni senza compromettere le funzioni vitali della paziente. La procedura si è conclusa con esito positivo.

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