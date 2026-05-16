Tumore di 10 chili rimosso con successo a Salerno dall’equipe di Mario Polichetti
Un tumore di circa dieci chili è stato rimosso con successo da un’équipe medica in una struttura a Salerno. La massa, che aveva ormai raggiunto dimensioni considerevoli, è stata estratta durante un intervento chirurgico complesso. La procedura ha coinvolto più specialisti e ha richiesto diverse ore di operazione. Il paziente è ora sotto osservazione e le sue condizioni sono stabili. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali dell’ospedale.
L’intervento è stato eseguito dal professor Mario Polichetti insieme al professor Giuseppe Allegro e al professor Giovanni Dalla Serra, con il supporto della strumentista ostetrica Venus Buonaiuto e dell’anestesista dottoressa Antonietta Musacchio. Fondamentale anche il lavoro della Terapia intensiva post operatoria (Tipo), che ha seguito la paziente nelle fasi successive all’operazione. “In letteratura scientifica si ritrovano pochissimi casi analoghi – ha dichiarato il professor Mario Polichetti – e ciò dà la dimensione della complessità dell’intervento affrontato. La massa aveva completamente sovvertito l’anatomia addominale della paziente, rendendo ogni fase chirurgica estremamente delicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Voglio (presto) perdere peso - ma non ci sono mai riuscito per tutta la vita. reddit