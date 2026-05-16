Tumore di 10 chili rimosso con successo a Salerno dall’equipe di Mario Polichetti

Un tumore di circa dieci chili è stato rimosso con successo da un’équipe medica in una struttura a Salerno. La massa, che aveva ormai raggiunto dimensioni considerevoli, è stata estratta durante un intervento chirurgico complesso. La procedura ha coinvolto più specialisti e ha richiesto diverse ore di operazione. Il paziente è ora sotto osservazione e le sue condizioni sono stabili. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali dell’ospedale.

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