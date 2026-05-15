International Family Equality Day | famiglie arcobaleno al Parco del Mercatello
A Salerno si celebra anche quest’anno la Festa delle Famiglie, promosso dall’Associazione Famiglie Arcobaleno in occasione dell’International Family Equality Day. L’evento si svolge al Parco del Mercatello e prevede attività di incontro, condivisione e partecipazione per famiglie di diverse composizioni. La giornata mira a favorire momenti di aggregazione e consapevolezza, coinvolgendo cittadini e gruppi locali interessati a promuovere la diversità familiare. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi dedicati ai diritti e alla tutela delle famiglie arcobaleno.
Anche Salerno celebra l'International Family Equality Day: l’Associazione Famiglie Arcobaleno organizza anche quest’anno la Festa delle Famiglie, una giornata di incontro, condivisione e partecipazione. L’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Salerno e in collaborazione con Nati per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
International Human Solidarity Day
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