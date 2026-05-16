Salerno ospita la Festa Regionale delle Famiglie Arcobaleno | l' invito dell' Arcigay

Domani, presso il Parco del Mercatello a Salerno, si svolgerà la Festa Regionale delle Famiglie Arcobaleno, organizzata dall'Arcigay Salerno “Marcella Di Folco”. La manifestazione si terrà nella giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia e coinvolgerà diverse famiglie e associazioni della regione. L’evento è stato annunciato con un invito aperto alla partecipazione, senza specificare ulteriori dettagli sul programma o sui partecipanti. La giornata mira a promuovere la visibilità delle famiglie arcobaleno e a sensibilizzare sul tema dei diritti civili.

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