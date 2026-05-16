Salerno ospita la Festa Regionale delle Famiglie Arcobaleno | l' invito dell' Arcigay
Domani, presso il Parco del Mercatello a Salerno, si svolgerà la Festa Regionale delle Famiglie Arcobaleno, organizzata dall'Arcigay Salerno “Marcella Di Folco”. La manifestazione si terrà nella giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia e coinvolgerà diverse famiglie e associazioni della regione. L’evento è stato annunciato con un invito aperto alla partecipazione, senza specificare ulteriori dettagli sul programma o sui partecipanti. La giornata mira a promuovere la visibilità delle famiglie arcobaleno e a sensibilizzare sul tema dei diritti civili.
Arcigay Salerno “Marcella Di Folco” ospiterà domani (domenica 17 maggio 2026) presso il Parco del Mercatello di Salerno, la Festa Regionale delle Famiglie Arcobaleno, che si terrà nella giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia. La giornata, in programma dalle ore 11 alle 17, sarà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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