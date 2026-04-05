Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore | in fiamme oltre 10 ettari di bosco evacuati i residenti

Tra la sera di sabato 4 aprile e la notte di domenica 5 aprile, un incendio si è sviluppato sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Le fiamme hanno interessato più di 10 ettari di bosco, portando all’evacuazione di alcuni residenti della zona. Le autorità hanno attivato interventi di spegnimento e stanno monitorando la situazione, che resta sotto controllo. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e forze di sicurezza.

Un vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Le fiamme hanno distrutto oltre 10 ettari di vegetazione e altri 30 sarebbero considerati a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Scintille dal flessibile, scoppia l’incendio: distrutti 28 ettari di boscoUna scintilla, partita durante alcuni lavori, che si è trasformata in un incendio devastante. Incendio nel Parco delle Groane: 3 ettari di bosco in fiammePaura nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 aprile nel Parco delle Groane, dove un incendio ha distrutto circa tre ettari di bosco nella zona di... Argomenti più discussi: Maxi incendio nel deposito agricolo con 800 rotoballe, ore di lavoro per i Vigili del fuoco; Maxi incendio in un'azienda di macchine per l'acqua a pressione. Intervengono i vigili del fuoco con 3 autopompe e 2 autobotti; Scoppia un incendio a bordo strada, le fiamme lambiscono la carreggiata sospinte dal vento. Complesse operazioni di spegnimento; Paura in un’officina. Scoppia un incendio in pausa pranzo: Salvi per un soffio. Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani a Milano: crollata parte del tetto, evacuati i residentiUn incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di via Menabrea a Milano nel pomeriggio del 28 marzo ... fanpage.it Lo Scoppio del Carro è andato bene: la colombina ha compiuto tutto il suo percorso. Da Firenze, un segno di buon auspicio: scoppia la Pace. facebook Montebelluna, scoppia una bombola di gas: ferita una donna e appartamento in fiamme. Lungo intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio ed evitare che si propagasse alle abitazioni vicine. x.com