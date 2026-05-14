play off di serie c il ravenna sfida la salernitana

Il Ravenna si prepara ad affrontare la Salernitana nel secondo turno dei play-off di Serie C. La partita si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà i due team sfidarsi per avanzare nella competizione. La Salernitana, guidata dall’allenatore Serse Cosmi, rappresenta la prossima avversaria del Ravenna in questa fase del torneo. La sfida si svolgerà in una data ancora da definire, tra le squadre coinvolte nella fase nazionale dei play-off.

Ravenna, 14 maggio 2026 – La Salernitana di Serse Cosmi sarà la prossima avversaria del Ravenna nel secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Alla squadra del presidente Ignazio Cipriani – nel sorteggio in diretta su Sky con l’ex calciatore Fabio Pecchia – è toccato l’avversario più scomodo, una formazione solida e con una tifoseria molto calda. La prima sfida si giocherà domenica, 17 maggio, all’Arechi, in Campania; il ritorno mercoledì 20 al Benelli. Le sfide saranno in serata con i giallorossi testa di serie perché migliore tra le terze qualificate nella stagione regolare: potranno passare il turno anche con due pareggi, come successo nella sfida col Cittadella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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