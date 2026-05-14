Il Ravenna affronterà la Salernitana nel secondo turno della fase nazionale dei playoff per la promozione in serie B. La sfida si svolgerà tra due squadre che cercano di ottenere un risultato utile per avanzare nel torneo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, che si sfideranno in un match che promette di essere combattuto. La data e il luogo dell’incontro non sono ancora stati ufficialmente comunicati.

Sarà la Salernitana l’avversario del Ravenna al 2° turno della fase nazionale dei playoff per la promozione in serie B. L’urna ha riservato la sfida forse più difficile e più blasonata. Dopo aver eliminato il Cittadella con due pareggi in rimonta (2-2 al Tombolato e 1-1 ieri sera al Benelli) ora è la volta della squadra di Serse Cosmi, che ha eliminato con qualche patema il Casarano. Il match di andata è previsto domenica, in trasferta, all’Arechi. Il ritorno si giocherà mercoledì sera al Benelli. Il Ravenna è testa di serie e dunque passerà in semifinale in caso di risultati in assoluta parità. La Salernitana invece deve vincere almeno una delle 2 partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Ravenna pesca la Salernitana, sfida ricca di fascino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Play-off di Serie C, il Ravenna sfida la SalernitanaRavenna, 14 maggio 2026 – La Salernitana di Serse Cosmi sarà la prossima avversaria del Ravenna nel secondo turno nazionale dei play-off di Serie C.

Sarà la Salernitana la prossima avversaria del Ravenna ai playoff: doppia sfida per continuare a sognare la BDecisa l'avversaria del Ravenna nel prossimo turno di playoff: ai quarti di finale i giallorossi se la dovranno vedere con la Salernitana.

Temi più discussi: Playoff: il Ravenna pesca il Cittadella. Il 10 maggio in Veneto e il 13 maggio al Benelli a caccia dei quarti di finale; Sorteggio play-off Serie C: il Ravenna pesca il Cittadella; Grande pesca a Ravenna! Il Suzuki Fishing Team al Campionato Italiano Assoluto di Drifting; Sorteggio playoff: il Ravenna pesca il Cittadella. Prima partita in trasferta.

Playoff Serie C, il Ravenna pesca la Salernitana: sfida di prestigio verso le semifinaliSarà la Salernitana l’avversaria del Ravenna nel secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il sorteggio effettuato in diretta su Sky ... ravennanotizie.it

Quarti di finale playoff: il Ravenna pesca la Salernitana. Chi passa affronterà in semifinale la vincente di Lecco-CataniaIl Ravenna Fc giocherà contro la Salernitana nei quarti di finale dei playoff del campionato di calcio di serie C. Come noto, i giallorossi saranno ancora ... ravennaedintorni.it