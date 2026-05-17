Sale sulle forche del muletto e cade Grave un operaio di sessant’anni

Un operaio di sessant’anni è rimasto gravemente ferito dopo essere salito sulle forche di un muletto e aver perso l’equilibrio. È stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e trasportato con un elicottero in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Al momento si trova in condizioni critiche e il suo stato di salute resta preoccupante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente.

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