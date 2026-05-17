Sale sulle forche del muletto e cade Grave un operaio di sessant’anni
Un operaio di sessant’anni è rimasto gravemente ferito dopo essere salito sulle forche di un muletto e aver perso l’equilibrio. È stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e trasportato con un elicottero in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Al momento si trova in condizioni critiche e il suo stato di salute resta preoccupante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente.
È stato trasportato con l’elicottero in codice rosso, al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stato ricoverato, ancora in pericolo di vita. Un uomo di 60 anni, dipendente di un’azienda agricola, ha riportato gravissime conseguenze in un incidente sul lavoro dalla dinamica all’apparenza banale, una caduta da circa tre metri di altezza, per quella che sembra essere stata un’imprudenza, salendo con i piedi sui bracci di un muletto elevatore per raggiungere la parte alta, all’interno del capannone, dove pare stesse effettuando operazioni di pulizia. L’allarme, con la richiesta di soccorso, è scattato poco prima delle 9 di ieri dall’azienda agricola, in località Cascina Americana a Lungavilla, che si trova a sud del centro abitato, verso Montebello della Battaglia, lungo la Sp1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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