Un operaio di 55 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Suzzara. Mentre si trovava all’interno di un cantiere, è caduto da un muletto e ha battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l’uomo in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Suzzara (Mantova), 27 aprile 2026 – Mentre era intento a trasportare dei carichi all’interno del magazzino dell’azienda con l’aiuto di un transpallet – una sorta di muletto dotato di nastri, in pratica un trasportatore meccanico impiegato per spostare grossi carichi e quindi nelle operazioni di stoccaggio nelle aziende – è caduto a terra e ha sbattuto la testa. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi. Poi è scattato l’allarme al 118, che ha fatto accorrere in viale Lombardia, l’ambulanza. L’infortunio si è verificato nel capannone dei Magazzini Generali Fiduciari di Mantova, che proprio a Suzzara dispone di un suo magazzino per la custodia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suzzara, cade dal muletto e picchia la testa: operaio di 55 anni finisce in ospedale

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