Sal Da Vinci riceverà la laurea honoris causa in Canto Pop dal Conservatorio di Benevento

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conservatorio di Benevento ha annunciato che conferirà una laurea honoris causa in Canto Pop a Sal Da Vinci. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane e si lega ai risultati ottenuti dall'artista, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo e il successo all’Eurovision. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del conservatorio, senza indicazioni su eventuali interventi o dettagli aggiuntivi.

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Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e dal successo dell'Eurovision, riceverà una laurea ad honorem dal Conservatorio di Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A Sal Da Vinci la laurea honoris causa dal Conservatorio statale di Benevento

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