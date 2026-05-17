Sal Da Vinci riceverà la laurea honoris causa in Canto Pop dal Conservatorio di Benevento
Il Conservatorio di Benevento ha annunciato che conferirà una laurea honoris causa in Canto Pop a Sal Da Vinci. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane e si lega ai risultati ottenuti dall'artista, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo e il successo all’Eurovision. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del conservatorio, senza indicazioni su eventuali interventi o dettagli aggiuntivi.
Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e dal successo dell'Eurovision, riceverà una laurea ad honorem dal Conservatorio di Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A Sal Da Vinci la laurea honoris causa dal Conservatorio statale di Benevento
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