Dopo aver partecipato all’Eurovision Song Contest, dove si è classificato quinto, il cantante riceverà il 30 giugno una Laurea Honoris Causa in canto pop. La cerimonia si terrà in una università italiana, dove il riconoscimento viene conferito per l’attività artistica nel settore musicale. La laurea non è accompagnata da premi materiali, ma rappresenta un riconoscimento ufficiale per il percorso professionale del cantante. La notizia è stata annunciata dagli organizzatori dell’ateneo.

Non sarà un premio di consolazione ma vale più di ogni altro microfono di cristallo. Sal Da Vinci dopo l’Eurovision Song Contest in cui è arrivato quinto, il prossimo 30 giugno riceverà una Laurea Honoris Causa. Diventerà Dottore in Canto Pop. A conferirgli il merito sarà il Conservatorio statale di Musica Nicola Sala di Benevento. La scelta dell’istituto nasce dal desiderio di celebrare un artista che, nel corso della sua carriera, ha custodito un legame sincero e profondo con la musica, trasformando ogni interpretazione in un racconto autentico capace di arrivare al cuore del pubblico. Sal ha costruito il proprio percorso senza inseguire le mode del momento, restando fedele a una visione artistica fatta di passione, sacrificio e amore puro per la canzone italiana, come ha dimostrato a Vienna. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sal Da Vinci, dopo l’Eurovision arriva la Laurea Honoris Causa in canto pop

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Sal Da Vinci: Se andrò all'Eurovision Ho detto da subito Per sempre sì

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