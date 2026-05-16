Tempo di lettura: < 1 minuto La data da segnare sul calendario è il 30 giugno. La location, molto probabilmente sarà l’ex Hotel Il Molino, oggi la nuova casa del Conservatorio di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento. Sarà il suo direttore, Giuseppe Ilario, ha consegnare la laurea honoris causa in canto Pop al cantante napoletano Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo e tra i favoriti per il successo (stasera la finale) dell’Eurovision Song Contest di Vienna. . Si punta ad inaugurare qualche giorno prima la nuova sede di via dei Mulini, i tempi sembrano maturi e le possibilità che sia quello il luogo della consegna della laurea a Da Vinci sono molto concrete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sal Da Vinci, una proposta che diventa realtà: laurea honoris dal Conservatorio di Benevento

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