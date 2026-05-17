Durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, l’esibizione di un cantante italiano con il brano “Per sempre sì” ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. La performance, che si è svolta sul palco principale dell’evento, è stata seguita da un vasto pubblico sia in sala che davanti agli schermi televisivi. La partecipazione del cantante italiano ha suscitato commenti e discussioni sui social media, rendendo il momento uno dei più commentati della serata.

Durante la finale dell’ Eurovision Song Contest 2026, l’esibizione di Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì” è stata seguita da milioni di spettatori. Nel corso della performance, un dettaglio tecnico ha attirato l’attenzione del pubblico e ha generato un’immediata eco sui social. Il cantante napoletano era tra i nomi più attesi della serata dopo le settimane di crescita in termini di ascolti in streaming, presenza in classifica e diffusione online legata alla sua partecipazione all’edizione 2026 della manifestazione. L’esibizione di Sal Da Vinci alla Wiener Stadthalle di Vienna. La finale si è svolta alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove Sal Da Vinci si è presentato sul palco con una scenografia improntata su effetti luminosi, fuochi d’artificio e richiami all’Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sal Da Vinci lo ha fatto durante l’esibizione: tutti se ne sono accorti

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SAL DA VINCI arriva allEUROVISION: SENTITE cosa gli URLANO

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