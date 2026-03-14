Enrica Bonaccorti assenza pesante ai suoi funerali | tutti se ne sono accorti

Durante il funerale di Enrica Bonaccorti, la chiesa di Santa Maria in Montesanto si è riempita di amici, colleghi e fan che hanno assistito alla cerimonia. La presenza di molti è stata evidente, anche considerando l’assenza di alcune persone importanti. La funzione si è svolta nel rispetto delle volontà della donna, con momenti di commozione condivisa. La chiesa si è trovata piena e silenziosa, segno della partecipazione collettiva.

Un momento carico di emozione e ricordi ha accompagnato l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti affacciata su Piazza del Popolo. Durante la cerimonia funebre, l’omelia di monsignor Antonio Staglianò ha ripercorso non solo la carriera della conduttrice e autrice, ma soprattutto il modo in cui la sua sensibilità umana si rifletteva nei personaggi e nelle storie che raccontava. Nel suo intervento il vescovo ha sottolineato come l’eredità artistica di Bonaccorti fosse profondamente legata a uno sguardo capace di comprendere e accogliere le fragilità umane. “Noi abbiamo riconosciuto Dio in lei, perché abbiamo visto in lei i tratti di Gesù. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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