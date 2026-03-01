La caduta durante l’esibizione i fischi del pubblico l’anello regalato a Mara Venier | lo show di Sal Da Vinci a Domenica In – Il video

Durante una puntata di Domenica In, Sal Da Vinci ha avuto una caduta durante la sua esibizione, mentre il pubblico ha reagito con fischi, e l’artista ha mostrato un anello che ha regalato a Mara Venier. All’indomani della vittoria al Festival di Sanremo, l’artista si è presentato nello studio dello show dopo una pausa pranzo sul lungomare ligure.

All’indomani della vittoria del Festival di Sanremo e una pausa pranzo sul lungomare ligure, Sal Da Vinci sale sul palco di Domenica In con Mara Venier. «Non ci sono parole», ha esordito la conduttrice dopo un lungo abbraccio con il vincitore. «Questo premio è della gente», ha urlato il cantante al pubblico. Sal Da Vinci, come da tradizione, ha cantato la sua canzone del Festival. Poi si è lanciato in un bis, ma mentre si lanciava tra il pubblico è caduto. Al termine dell’esibizione, ha rassicurato tutti: «Sto bene! Sono ancora vivo». L’artista è arrivato primo in classifica con il 22,2% dei voti tra sala stampa, radio e televoto. Al secondo posto Sayf che ha ottenuto il 21,9%, al terzo Ditonellapiaga con il 20,6%. 🔗 Leggi su Open.online

Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In: lo spavento di Mara VenierTutti attendevano il ritorno di Sal Da Vinci all’Ariston, stavolta per la puntata speciale di Domenica In.

