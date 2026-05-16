Il 30 giugno si avvicina e a Benevento si prepara un evento che coinvolge il cantante Sal Da Vinci. La giornata potrebbe essere allietata da un concerto che si terrà nell’ex Hotel Il Molino, ora sede del Conservatorio di Musica ‘Nicola Sala’. Durante lo stesso giorno, il cantante riceverà una laurea honoris causa. La cerimonia e il concerto si svolgeranno in un luogo che rappresenta un punto di riferimento per la musica locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La data da segnare sul calendario è il 30 giugno. La location, molto probabilmente sarà l’ex Hotel Il Molino, oggi la nuova casa del Conservatorio di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento. Sarà il suo direttore, Giuseppe Ilario, ha consegnare la laurea honoris causa in canto Pop al cantante napoletano Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo e tra i favoriti per il successo (stasera la finale) dell’Eurovision Song Contest di Vienna. . Si punta ad inaugurare qualche giorno prima la nuova sede di via dei Mulini, i tempi sembrano maturi e le possibilità che sia quello il luogo della consegna della laurea a Da Vinci sono molto concrete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sal Da Vinci, la sua estate sannita tra laurea honoris causa e concerto al Bct Music

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