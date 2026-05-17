Sal da Vinci delusione dal voto del pubblico che premia la Bulgaria Ha vinto

Da noinotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Eurovision Song Contest, il cantante italiano ha ottenuto un risultato che ha deluso le aspettative, arrivando quinto con 134 punti complessivi. La vittoria è andata invece alla Bulgaria, che ha raccolto più voti dal pubblico e dalla giuria. La canzone presentata dall’artista italiano si chiamava “Per sempre sì”. La classifica finale ha mostrato una differenza significativa tra il risultato ottenuto dall’artista italiano e quello della nazione vincitrice.

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Con 134 punti dalla giuria e dal pubblico, “Per sempre sì” arriva quinto all’Eurovision song Contest. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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