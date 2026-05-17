Sal da Vinci delusione dal voto del pubblico che premia la Bulgaria Ha vinto

Durante l’Eurovision Song Contest, il cantante italiano ha ottenuto un risultato che ha deluso le aspettative, arrivando quinto con 134 punti complessivi. La vittoria è andata invece alla Bulgaria, che ha raccolto più voti dal pubblico e dalla giuria. La canzone presentata dall’artista italiano si chiamava “Per sempre sì”. La classifica finale ha mostrato una differenza significativa tra il risultato ottenuto dall’artista italiano e quello della nazione vincitrice.

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