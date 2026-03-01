Il caso | a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti

Al Festival di Sanremo 2026, Sayf aveva ottenuto la vittoria tramite il televoto, ma Sal Da Vinci è stato poi premiato dai giornalisti, superandolo nel conteggio complessivo. Questa situazione ricorda quanto accadde nel 2019, quando Mahmood vinse ufficialmente, ma il voto popolare favorì Ultimo con la sua canzone “I tuoi particolari”. La distinzione tra voto del pubblico e giudici ha di nuovo acceso discussioni.

Chiuso il Festival di Sanremo nel day after è immancabile un’analisi dei voti. E per questa edizione del 2026 sta accadendo un caso simile a quello che accadde nel 2019, ovvero quando Mahmood vinse la kermesse ma il cantante davvero premiato al televoto fu Ultimo, con “I tuoi particolari”. La vittoria in quel caso fu ribaltata dai voti della giuria d’onore e della sala stampa. Stavolta il più premiato dagli italiani è stato Sayf, nato a Genova da mamma tunisina e papà italiano e per gran parte della sua vita residente a Santa Margherita Ligure. Con “Tu mi piaci tanto” il giovane si è imposto al televoto con il 26.4% delle preferenze. Ma alla fine in classifica totale è arrivato secondo e c’è una ragione. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Sal Da Vinci conquista le Giurie, Sayf domina il televoto: ecco le percentuali che hanno determinato il podio
Ecco i numeri che hanno decretato il vincitore di Sanremo 2026: televoto per Sayf al 26,4%, ma le giurie hanno premiato Sal Da Vinci

Sayf secondo a Sanremo, ovvero l'irresistibile ascesa di Adam: In questa follia resto normale
L'artista genovese è una delle sorprese del Festival: La musica di oggi è poco impegnata, ho messo al centro il restare umani

