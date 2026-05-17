Sal da Vinci delusione dal voto del pubblico che premia la Bulgaria Ha vinto Bangaranga
Durante l’Eurovision Song Contest, il brano “Bangaranga” ha ottenuto il primo posto, con 134 punti assegnati dalla giuria e dal pubblico. La canzone “Per sempre sì” si è classificata al quinto posto, ricevendo lo stesso punteggio complessivo. La vittoria della Bulgaria è stata confermata dall’attribuzione dei punti, mentre il cantante italiano si è mostrato deluso dal risultato ottenuto. La competizione si è conclusa con la proclamazione dei vincitori e le assegnazioni dei riconoscimenti.
Con 134 punti dalla giuria e dal pubblico, “Per sempre sì” arriva quinto all’Eurovision song Contest. In totale 281 punti. Ha vinto, con una valanga di voti dal pubblico europeo (molto bene anche con la giuria) “Bangaranga”, canzone della Bulgaria che proprio alla fine ha lasciato Israele al secondo posto. Il prossimo anno, dunque, sarà la Bulgaria ad ospitare la rassegna e non Israele. Meglio, L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Sal Da Vinci e le lacrime davanti alla standing ovation: Canzone del popolo , poi la coreografia
Sullo stesso argomento
Sal da Vinci, delusione dal voto del pubblico che premia la Bulgaria Ha vintoCon 134 punti dalla giuria e dal pubblico, “Per sempre sì” arriva quinto all’Eurovision song Contest.
Leggi anche: Il caso: a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto. Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti
Eurovision, com'è andata la prima semifinale: dall'ovazione per Sal Da Vinci alla delusione per San Marino Link articolo nel primo commento facebook
Salvatore Migaldi - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Finale Eurovision 2026, Sal Da Vinci canta e poi scoppia a piangere: Viene giù tutta l'ArenaL'ultima esibizione di Sal Da Vinci alla finalissima dell'Eurovision Song Contest: ecco il racconto dell'emozionante performance e cosa è successo ... libero.it
Sal Da Vinci con Per sempre sì in finale per l’Italia | Vincitore Eurovision 2026?Sal Da Vinci con Per sempre sì in finale per l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026: dopo aver convinto il pubblico, può vincere la kermesse? ilsussidiario.net
Fratello, QUESTO è il vincitore del primo premio per il contest della skin della community? reddit