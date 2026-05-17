Sal da Vinci delusione dal voto del pubblico che premia la Bulgaria Ha vinto Bangaranga

Durante l’Eurovision Song Contest, il brano “Bangaranga” ha ottenuto il primo posto, con 134 punti assegnati dalla giuria e dal pubblico. La canzone “Per sempre sì” si è classificata al quinto posto, ricevendo lo stesso punteggio complessivo. La vittoria della Bulgaria è stata confermata dall’attribuzione dei punti, mentre il cantante italiano si è mostrato deluso dal risultato ottenuto. La competizione si è conclusa con la proclamazione dei vincitori e le assegnazioni dei riconoscimenti.

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