Non solo auto sul circuito Giovani e formazione il Wec guarda al futuro

In occasione della tappa cittadina del campionato WEC, si è svolto anche un evento dedicato ai giovani e alla formazione nel settore automobilistico. Durante la giornata, sono stati presentati programmi educativi e attività pratiche rivolte ai partecipanti. Sono stati coinvolti studenti e appassionati, con l’obiettivo di promuovere competenze tecniche e conoscenze legate alle competizioni di endurance.

Non solo spettacolo in pista, ma anche formazione e futuro. In occasione della tappa cittadina del World endurance championship (Wec), che vivrà il suo clou domenica 19 aprile con la ‘ 6 Ore di Imola ’, l’Autodromo si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del motorsport da protagonisti e non soltanto da spettatori. Per il secondo anno consecutivo la Fédération internationale de l’automobile (Fia) promuove infatti in città i programmi CareerShift e Girls on track, iniziative rivolte a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 25 anni che puntano a costruire competenze, orientare scelte professionali e favorire inclusione in un settore spesso percepito come distante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non solo auto sul circuito. Giovani e formazione, il Wec guarda al futuro Articoli correlati Leggi anche: Lusso e tech, non solo auto: Ferrari verso il futuro, vara l’elettrico e guarda alla Silicon Valley Leggi anche: Milan, tra silenzi e giovani promesse: il mercato che guarda al futuro Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Tesla e IED: l’auto del futuro non si guida. Si abita; Blog | Tutti i No che hanno detto i giovani (non solo alla riforma); Mercato auto in Ue: l’import dalla Cina supera l’export per la prima volta; Un bonus da 25.000 euro ai giovani che rinunciano all’auto. Un bonus da 25.000 euro ai giovani che rinunciano all’autoUn bonus da 25.000 euro per rinunciare alla patente di guida e non guidare auto per 5 anni, ecco cosa hanno introdotto a Malta. investireoggi.it Poco rappresentati e 'social first', il rapporto tra giovani e notizie. L'analisi del Reuters Institute: ""Stravolto in 10 anni, si informano da TikTok, Instagram e YouTube". #ANSA x.com Opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni tra soccorso e attività sanitarie: “Un’esperienza di crescita personale e professionale” - facebook.com facebook