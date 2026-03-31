Non solo auto sul circuito Giovani e formazione il Wec guarda al futuro

Da ilrestodelcarlino.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della tappa cittadina del campionato WEC, si è svolto anche un evento dedicato ai giovani e alla formazione nel settore automobilistico. Durante la giornata, sono stati presentati programmi educativi e attività pratiche rivolte ai partecipanti. Sono stati coinvolti studenti e appassionati, con l’obiettivo di promuovere competenze tecniche e conoscenze legate alle competizioni di endurance.

Non solo spettacolo in pista, ma anche formazione e futuro. In occasione della tappa cittadina del World endurance championship (Wec), che vivrà il suo clou domenica 19 aprile con la ‘ 6 Ore di Imola ’, l’Autodromo si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del motorsport da protagonisti e non soltanto da spettatori. Per il secondo anno consecutivo la Fédération internationale de l’automobile (Fia) promuove infatti in città i programmi CareerShift e Girls on track, iniziative rivolte a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 25 anni che puntano a costruire competenze, orientare scelte professionali e favorire inclusione in un settore spesso percepito come distante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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