carlos sainz svela il navigatore per la

Carlos Sainz ha annunciato il nome del suo nuovo navigatore, segnando l'inizio di una nuova avventura nel rally raid. La scelta arriva dopo aver deciso di cambiare il suo abituale copilota, e la collaborazione partirà a breve con l'obiettivo di affrontare le prossime competizioni. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento riguardo a questa novità.

Un nuovo capitolo si apre per il pluricampione Carlos Sainz nel mondo del rally raid, segnando un cambiamento significativo alla guida del suo navigatore. La scelta di affidarsi a una figura esperta e consolidata rappresenta un passo strategico nel rafforzamento delle performance durante le competizioni più impegnative del calendario internazionale, come il W2RC e la Dakar. Per il prossimo appuntamento del Campionato Mondiale Rally Raid, il W2RC, Carlos Sainz affiderà le note a dani oliveras al posto di Lucas Cruz, con il quale ha condiviso un percorso di oltre 14 anni. Questa decisione si inserisce in un progetto più ampio che mira a migliorare la navigazione e le possibilità di vittoria del campione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Carlos Sainz, il campione della svoltaCarlos Sainz non è stato solo un campione, ma un costruttore di progetti vincenti.

Carlos Sainz e quel Rally del Portogallo 1995Il momento di vero e proprio dramma arrivò nel penultimo tratto: un tronco colpì la Subaru di Sainz, recidendo un tubo dei freni e lasciandolo senza...

Carlos Sainz apuesta por NORRIS para ser campeón del mundo

