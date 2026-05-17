Sagra Don Bosco

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, si svolgerà presso la Parrocchia San Giovanni Bosco in zona Paltana, lungo via Adria, l’evento denominato Sagra Don Bosco. La manifestazione durerà tre giorni e coinvolgerà la comunità locale con attività e iniziative legate alla tradizione della parrocchia. L’evento si terrà negli spazi della chiesa e delle aree adiacenti, offrendo opportunità di incontro per i partecipanti della zona. La sagra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario della parrocchia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, alla Parrocchia San Giovanni Bosco in zona Paltana (via Adria) torna la. Si svolgerà negli spazi dell'Oratorio don Bosco, noti anche al pubblico del Piccolo Teatro perchè vi si svolge ogni estate la rassegna di cinema all'aperto "Sotto le stelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Che la Spunta sia con Voi! - Book Trailer 2026 Sullo stesso argomento Boarezzo: tra rapaci nel bosco e la grande sagra della trippa? Cosa sapere Boarezzo ospita il 2 e 3 maggio attività naturalistiche e la Sagra della Trippa. Leggi anche: International Street Food a Don Bosco Sagra Don BoscoDa venerdì 22 a domenica 24 maggio, alla Parrocchia San Giovanni Bosco in zona Paltana (via Adria) torna la Sagra Don Bosco. Si svolgerà negli spazi dell'Oratorio don Bosco, noti anche al pubblico del ... padovaoggi.it Madonna del Bosco s’apre la Sagra nel verde della Valle d’AstinoLa Parrocchia della Madonna del Bosco, nel quartiere di Longuelo, promuove come ogni anno la Sagra della Madonna del Bosco nel verde della Valle d’Astino da martedì 11 a domenica 16 agosto 2015. La ... bergamonews.it