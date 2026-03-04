International Street Food a Don Bosco

Dal 6 all'8 marzo, piazza San Giovanni Bosco a Roma ospita la carovana di International Street Food, dove sarà possibile gustare una vasta scelta di specialità italiane e internazionali. L'evento, dedicato al cibo di strada, porta in città diversi operatori che proporranno piatti tradizionali e nuove creazioni. La manifestazione si svolge in tre giorni di apertura al pubblico.

La carovana di International Street Food fa tappa a Roma. Dal 6 all'8 marzo si potranno mangiare tantissime specialità italiane e internazionali in piazza San Giovanni Bosco. Ci saranno:I migliori Street Food internazionaliBirra Artigianale di microbirrifici d'Italia e dal mondoDolci tipici della.