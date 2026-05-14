’Safety meets Culture’ Il caso Crans-Montana

Si è svolta a Crans-Montana la sesta edizione del forum ‘Safety meets Culture’, un evento di tre giorni dedicato al dibattito sulla sicurezza sul lavoro. Durante l’iniziativa sono stati presentati diversi interventi e discussioni su pratiche e normative in materia. L’evento ha coinvolto professionisti di vari settori, con l’obiettivo di condividere esperienze e approfondire le strategie di prevenzione e tutela dei lavoratori.

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Tre giornate dedicate al tema della sicurezza sul lavoro nella sesta edizione del forum ’Safety meets Culture’. Da oggi a sabato dibattiti, speech, incontri, talk, docufilm e mostre saranno il cuore pulsante dell’appuntamento ormai diventato tradizione. Il Complesso Museale Santa Maria della Scala ospiterà il cartellone di eventi, che animeranno il palco della Sala Italo Calvino con ospiti d’eccezione come il magistrato di Cassazione Bruno Giordano e Marco Patucchi, giornalista de ’La Repubblica’. Tantissimi i temi che verranno affrontati nel corso della ’tre giorni’ dedicata alla sicurezza: dai numeri relativi agli infortuni e alle vittime...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Safety meets Culture’ Il caso Crans-Montana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torna ’Safety meets Culture’. La sicurezza sul lavoro al centro del Forum a SienaLa sicurezza come tema trasversale e impellente: è da qui che prende spunto la sesta edizione di ‘Safety meets Culture’, il forum che torna a Siena... Il caso delle fatture inviate ai feriti di Crans MontanaL’ospedale di Sion ha inviato a tre famiglie di feriti italiani le fatture relative alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni... Temi più discussi: ’Safety meets Culture’ Il caso Crans-Montana; Safety meets Culture, sicurezza negli eventi: esperti a confronto a Siena dopo il caso Crans-Montana; SICUREZZA NEGLI EVENTI, A SIENA ESPERTI A CONFRONTO A SAFETY MEETS CULTURE. SICUREZZA NEGLI EVENTI, A SIENA ESPERTI A CONFRONTO A SAFETY MEETS CULTUREDal 14 al 16 maggio al Santa Maria della Scala la sesta edizione del forum dedicato alla sicurezza sul lavoro e nel pubblico spettacolo. Al centro del dibattito anche il caso Crans-Montana, nuove tecn ... oksiena.it Eventi pubblici e il ruolo dell’IA. Torna il Forum ’Safety meets Culture’La sicurezza ma deve riguardare tutti e soprattutto deve risvegliare le coscienze di tutti. Così Alessio Cencioni, ceo di CantierePro e ideatore del forum Safety meets Culture, presentando in ... lanazione.it