Torna ’Safety meets Culture’ La sicurezza sul lavoro al centro del Forum a Siena

Da mercoledì 14 maggio a venerdì 16 maggio si svolge a Siena la sesta edizione di ‘Safety meets Culture’, un evento dedicato alla sicurezza sul lavoro. La manifestazione prevede tre giorni di incontri, talk, workshop, esposizioni di docufilm e mostre accessibili al pubblico. La sicurezza viene trattata come tema centrale e trasversale, coinvolgendo diverse aree e professioni.

La sicurezza come tema trasversale e impellente: è da qui che prende spunto la sesta edizione di ‘Safety meets Culture’, il forum che torna a Siena dal 14 al 16 maggio con tre giorni di incontri, talk, workshop, docufilm e mostre aperte al pubblico. "Siamo alla sesta edizione e siamo arrivati così lontano grazie alla collaborazione anche delle istituzioni locali – commenta Alessio Cencioni, ceo di Cantiere Pro, organizzatore dell’evento –. Il forum tratterà temi principali come l’intelligenza artificiale, la parte relativa alla formazione e l’appuntamento (in collaborazione con i vigili del fuoco e l’Ispettorato) rispetto agli accadimenti dell’ultimo dell’anno in Svizzera.🔗 Leggi su Lanazione.it

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