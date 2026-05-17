Prete ortodosso scivola in un fossato a Villa Adriana | salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco
Un sacerdote ortodosso è caduto in un fossato nel parco archeologico di Villa Adriana a Tivoli. Dopo essere scivolato nel fango, si è aggrappato a un albero per non annegare o farsi male. I vigili del fuoco sono intervenuti con un elicottero e lo hanno recuperato. L’uomo è stato portato in salvo senza conseguenze gravi. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.
Il sacerdote era rimasto aggrappato a un albero dopo essere scivolato nel fango del parco archeologico di Villa Adriana a Tivoli. Decisivo l’intervento dell’elicottero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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