Prete ortodosso scivola in un fossato a Villa Adriana | salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco

Un sacerdote ortodosso è caduto in un fossato nel parco archeologico di Villa Adriana a Tivoli. Dopo essere scivolato nel fango, si è aggrappato a un albero per non annegare o farsi male. I vigili del fuoco sono intervenuti con un elicottero e lo hanno recuperato. L’uomo è stato portato in salvo senza conseguenze gravi. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

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