Sabato sera alcolico | i soccorsi a Monza e in Brianza anche a giovanissimi
Sabato sera a Monza e in provincia sono state numerose le chiamate ai servizi di emergenza per interventi legati a persone che avevano abusato di alcol durante la serata. Gli interventi hanno coinvolto soprattutto giovani e giovanissimi, con alcuni casi in cui si sono resi necessari i soccorsi a causa di malori o situazioni di disagio legate all’eccesso di alcol. Le forze dell’ordine e i sanitari sono intervenuti in diverse zone per gestire le emergenze.
Una serata e una nottata all'insegna dei bagordi a Monza e in Brianza. Sono state infatti numerose le chiamate al 112 per soccorrere persone che si sono sentite male per aver alzato troppo il gomito. Tra loro anche tanti ragazzi. Troppo alcool: gli interventiErano circa le 2 di sabato 16 maggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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