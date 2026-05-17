Sabato sera alcolico | i soccorsi a Monza e in Brianza anche a giovanissimi

Da monzatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera a Monza e in provincia sono state numerose le chiamate ai servizi di emergenza per interventi legati a persone che avevano abusato di alcol durante la serata. Gli interventi hanno coinvolto soprattutto giovani e giovanissimi, con alcuni casi in cui si sono resi necessari i soccorsi a causa di malori o situazioni di disagio legate all’eccesso di alcol. Le forze dell’ordine e i sanitari sono intervenuti in diverse zone per gestire le emergenze.

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Una serata e una nottata all'insegna dei bagordi a Monza e in Brianza. Sono state infatti numerose le chiamate al 112 per soccorrere persone che si sono sentite male per aver alzato troppo il gomito. Tra loro anche tanti ragazzi. Troppo alcool: gli interventiErano circa le 2 di sabato 16 maggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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