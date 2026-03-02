Rissa sabato sera tra giovanissimi Piazza del Popolo diventa un ring

Sabato sera alle 23.40, piazza del Popolo ad Ascoli si è trasformata in un luogo di scontri tra giovani, con alcune persone coinvolte in una rissa che ha richiamato l’attenzione dei passanti. La scena si è svolta in pieno centro, con alcuni ragazzi che si sono affrontati tra urla e spintoni, mentre la polizia è intervenuta per sedare gli scontri.

Sabato notte, intorno alle 23.40, piazza del Popolo ad Ascoli è tornata a essere teatro di violenza gratuita. Mentre il centro era ancora gremito di ragazzi nel post-partita di Ascoli-Carpi, una rissa ha rotto la quiete cittadina, nei pressi di un locale di fronte del loggiato di fronte Palazzo dei Capitani. Un episodio inquietante non solo per la dinamica, ma soprattutto per l'età dei protagonisti, quasi tutti minorenni. Secondo le prime ricostruzioni e le immagini delle telecamere di sicurezza, un gruppo di circa quindici giovanissimi si è scontrato con violenza. All'arrivo di una pattuglia della Polizia Municipale, impegnata sabato sera nel presidio del centro, è scattato il fuggi fuggi generale.