Notte alcolica a Monza | raffica di soccorsi a ubriachi anche giovanissimi

Nella notte a Monza sono state numerose le chiamate al 112 per soccorrere persone che si sono sentite male dopo aver consumato troppo alcol. Tra i soccorsi ci sono stati anche giovanissimi coinvolti in situazioni di abuso di sostanze. La polizia e i soccorritori sono intervenuti in diverse zone della città per assistere i soggetti in difficoltà. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o dettagli aggiuntivi.

Sono state numerose le chiamate al 112 per chiedere l'intervento dei soccorritori per giovani e giovanissimi che avevano alzato troppo il gomito Serata e nottata alcolica a Monza. Sono state numerose le chiamate al 112 per soccorrere persone che si sono sentite male per aver alzato troppo il gomito. Tra loro anche tanti ragazzi. Il primo intervento intorno alle 23.30 di venerdì 13 marzo quando i soccorritori sono stati inviati in codice giallo in via Vittorio Emanuele per soccorrere una donna di 46 anni che è stata trasferita in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.Poco prima dell’una di sabato 14 marzo ancora un intervento in via Santa Maddalena per soccorrere una 18enne ubriaca. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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