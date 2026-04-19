Violenza nel Comasco notte di paura | sei aggressioni in poche ore tra Como Cantù ed Erba

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile, nel territorio del Comasco, si sono verificati sei episodi di violenza tra Como, Cantù, Erba, Eupilio e Cadorago. Gli interventi delle forze dell'ordine sono stati necessari per gestire aggressioni e liti avvenute in strada nel breve lasso di poche ore. La serie di eventi ha creato grande allarme tra i residenti della zona.

Una notte tesa, scandita da una sequenza ravvicinata di interventi per aggressioni e liti in strada. Tra sabato 18 e domenica 19 aprile, nel Comasco, si contano sei episodi violenti nel giro di poche ore, distribuiti tra Como, Cantù, Erba, Eupilio e Cadorago.Il primo intervento scatta all’1:41 a.🔗 Leggi su Quicomo.it

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