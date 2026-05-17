Prima di partire per l’avventura in Scozia, dove ha affrontato la Premier a Edimburgo, Sabah ha lasciato ricordi e amici a Senigallia. La squadra locale sostiene gli Hearts di Kerjota, mentre il titolo scozzese è andato al Celtic. La società vigorina si concentra sull’obiettivo di mantenere il gruppo e proseguire con il lavoro di Clementi, con l’intento di garantire continuità e prepararsi per la stagione successiva. Nel frattempo, le attività continuano senza clamore.

Preservare il gruppo e dare continuità al lavoro di Clementi. Questi sono gli obiettivi e i desideri che orbitano intorno al mondo vigorino, intanto la società continua a lavorare silenziosamente per preparare la prossima stagione. "Se guardassimo solo alle ultime due partite di questo torneo, potrebbe rimanere un po’ di amaro in bocca per la mancata qualificazione ai playoff, però a mente lucida devo dire che è stata una grande stagione, anche se piena di difficoltà, visti gli infortuni. Tra spalle, ginocchia, caviglie e problemi agli occhi ne abbiamo viste di tutti i colori in questo campionato - spiega Enrico Magi Galluzzi, vice capitano della Vigor -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sabah ha lasciato grandi ricordi e molti amici a Senigallia prima di imbarcarsi nell’avventura della Premier a Edimburgo. La Vigor fa il tifo per gli Hearts di Kerjota. Ma alla fine il titolo scozzese va al Celtic

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he said he could never love a poor girl! so i left him forever and now hes losing his mind.

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