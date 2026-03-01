Rangers-Celtic 2-2 | nel derby scozzese a sorridere sono gli Hearts con un ex della Serie A decisivo

Nel derby scozzese tra Rangers e Celtic, finito 2-2, gli Hearts approfittano della situazione e si piazzano in testa alla classifica. La partita è stata ricca di emozioni, con gol e colpi di scena che hanno modificato l’andamento del campionato. Un ex della Serie A si è distinto come protagonista decisivo, contribuendo al risultato finale. La sfida ha infatti influenzato la posizione delle squadre in classifica.

old firm: scontro tra rangers e celtic che ha regalato colpi di scena, gol e una lettura della classifica che cambia il volto della stagione in Scozia. una giornata piena di intensità ha visto protagonisti singoli di rilievo emergere tra le due rivali storiche, in una cornice che aggiunge ulteriori motivazioni a un confronto già discusso. nel primo tempo il duello ha seguito andamenti consolidati: chermiti si è distinto come principale riferimento offensivo, con una doppietta che ha ridato energia ai suoi compagni. al 9' un cross dell'ex skov Olsen ha trovato la freddezza dello stesso chermiti, che ha girato in rete con una rovesciata di grande valore.