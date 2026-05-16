Nella partita tra Celtic e Hearts, i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 3-1, consolidando così il loro quinto titolo scozzese consecutivo. Durante l’incontro sono stati segnati diversi gol, contribuendo alla vittoria del team locale. La partita si è svolta in un clima di grande attenzione, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio ritmo. La vittoria permette al Celtic di mantenere il vantaggio in classifica e di chiudere la stagione con un risultato positivo.

2026-05-16 15:46:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Celtic è arrivato in rimonta e si è assicurato il quinto titolo consecutivo di Premiership scozzese vincendo 3-1 sugli Hearts, segnando due volte nelle fasi finali di una partita che richiedeva loro di assicurarsi tutti e tre i punti o di rinunciare al titolo agli avversari. I padroni di casa hanno iniziato alla grande e sono quasi passati in vantaggio quando Auston Trusty ha colpito di testa da distanza ravvicinata nei primi tre minuti. Il Celtic ha controllato il possesso palla per lunghi periodi del primo tempo, ma Hearts è rimasto pericoloso in contropiede e ha creato diverse opportunità con Lawrence Shankland e Pierre Landry Kabore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Celtic – Hearts 3-1: resoconto, risultato e gol mentre i Bhoys sigillano il quinto titolo scozzese consecutivo

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Celtic vs Hearts 1-2 Live 2025 Scottish Premiership SPFL Football Match Score Commentary Highlights

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