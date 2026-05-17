In un caso legale che coinvolge figure vicine al governo venezuelano, un ex funzionario colombiano, recentemente espulso dagli Stati Uniti, si trova ora in Florida. La sua presenza potrebbe avere ripercussioni sui procedimenti giudiziari ancora in corso, mentre si valuta quali prove concrete possa offrire contro il presidente venezuelano. La questione si inserisce in un contesto di indagini legate a questioni di corruzione e traffico di droga, con il suo ritorno negli Stati Uniti che apre nuovi scenari per i processi in atto.

? Punti chiave Quali prove concrete potrà fornire Saab contro Maduro a New York?. Come influirà la sua testimonianza sui processi penali in corso?. Perché le autorità americane hanno accelerato il suo trasferimento in Florida?. Chi sono i vertici chavista che rischiano ora nuove condanne?.? In Breve Trasferimento immediato dal carcere El Helicoide di Caracas verso il sud della Florida.. Il Saime giustifica l'allontanamento per i reati commessi da Saab negli Stati Uniti.. Testimonianza chiave per i processi a New York contro Maduro e Cilia Flores.. Nuovi elementi per ricostruire i flussi finanziari del governo chavista.. Il 16 maggio 2026 le autorità venezuelane hanno disposto l’espulsione di Alex Saab Moran verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saab espulso in USA: il colombiano vicino a Maduro torna in Florida

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