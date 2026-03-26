Maduro in tribunale | ‘Usa ostacolano la mia difesa’

Un ex presidente venezuelano, attualmente in detenzione a New York insieme alla moglie, si è presentato davanti a un tribunale. Era stato arrestato all'inizio dell'anno a Caracas dalle forze speciali statunitensi. Durante l'udienza, ha affermato che gli Stati Uniti stanno ostacolando la sua difesa. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra il Venezuela e gli Stati Uniti.

L’ex presidente venezuelanoNicolásMaduroe sua moglieCilia Floressi presenteranno questa mattina nuovamente altribunale di New Yorkper affrontare le accuse dinarcoterrorismoetraffico di armi. A partire dalle 11 (le 16 in Italia), le parti delladifesae dell’accusaanalizzeranno le proveediscuteranno la programmazione del procedimento. Durante l’udienza, potrebbe esserestabilita la data del processo. Per Maduro e sua moglie si tratta dellaseconda comparizionepresso il tribunale diLower Manhattan, successiva all’udienza di gennaio. Questa eraavvenuta dopo la loro cattura a Caracasda parte delle forze statunitensi, occasione in cuientrambi si erano dichiarati non colpevoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maduro in tribunale: ‘Usa ostacolano la mia difesa’ Articoli correlati Venezuela, il ministro della Difesa: "Riconosciamo la presidenza di Rodriguez". Maduro domani in tribunaleVladimir Padrino López, capo dell’esercito e Ministro della difesa del Venezuela ha poi denunciato l’uccisione «a sangue freddo» della scorta di... Maduro in tribunale a New York: "Sono innocente. Rapito e catturato nella mia casa a Caracas"Il giudice Alvin Hellerstein, che presiede il processo a Nicolas Maduro, è entrato poco fa nell’aula della corte di Lower Manhattan, New York, per... Attacco Usa in Venezuela, le esplosioni a Higuerote Tutto quello che riguarda Maduro in tribunale 'Usa ostacolano la... Discussioni sull' argomento Maduro si allena in carcere 'come un atleta' in attesa dell'udienza di giovedì; Venezuela: l'Assemblea nazionale approva un gruppo parlamentare di amicizia con il Congresso Usa; Maduro in aula, Washington gli nega i fondi per le spese legali; Venezuela, l’Onu denuncia torture e detenzioni arbitrarie dopo l’intervento militare Usa. Maduro torna in tribunale. Il legale chiede agli USA di sbloccare i fondi per essere pagatoL'ex presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, catturato dalle forze statunitensi a inizio anno a Caracas e condotto a New York, comparirà di nuovo in un tribunale federale della Grande Mela. Si tratt ... msn.com The Epoch Times Italia. . I difensori dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro sono tornati giovedì 26 marzo in un tribunale di Manhattan, dove sosterranno che le accuse di narcotraffico contro di lui debbano essere archiviate, a oltre due mesi dalla cattu - facebook.com facebook