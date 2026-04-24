Il soldato Usa beccato a scommettere sulla caduta di Maduro

Un militare statunitense è stato accusato di frode dopo essere stato sorpreso a scommettere su un possibile crollo del presidente venezuelano. Secondo le autorità, avrebbe guadagnato circa 400 mila dollari dalla scommessa. L’indagine riguarda il suo coinvolgimento in attività finanziarie legate a eventi politici nel paese sudamericano. La vicenda si aggiunge a un episodio di sospetto comportamento tra le forze armate degli Stati Uniti.

Un soldato statunitense sospettato di aver intascato 400 mila dollari sulla caduta del presidente del Venezuela Nicolás Maduro è stato incriminato per frode. L’inchiesta segue i crescenti sospetti di insider trading sulle azioni dell’amministrazione Trump. Gannon Ken Van Dyke è accusato di aver utilizzato informazioni classificate per scommettere sull’intervento statunitense in Venezuela il 3 gennaio, ha specificato il dipartimento. Dall’inizio di dicembre, il 38enne aveva piazzato più di 30 mila dollari su 13 scommesse sul sito web Polymarket riguardanti un intervento statunitense in Venezuela o la caduta del presidente. Il soldato. «Van Dyke ha vinto le sue scommesse su questi contratti.🔗 Leggi su Open.online

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