S1GP in Sardegna | Schmidt domina con pole e vittoria nella Gara 1

Durante l'evento del S1GP in Sardegna, il pilota ha conquistato la pole position e ha vinto la prima gara, resiste agli attacchi di un avversario durante la corsa. Il leader del campionato ha perso alcune posizioni e si è piazzato al quarto posto, mentre un altro concorrente ha cercato di recuperare terreno durante la competizione. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da curve e rettilinei, con i piloti che hanno affrontato condizioni di pista variabili.

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? Punti chiave Come ha fatto Schmidt a resistere agli attacchi di Sammartin?. Perché il leader del mondiale Avila Cortes è scivolato al quarto posto?. Quali dettagli tecnici hanno permesso la vittoria del pilota tedesco?. Chi potrà ribaltare i risultati nella prossima Super Final?.? In Breve Sammartin secondo e Bonnal terzo con distacco di 0,222 secondi da Schmidt.. Eemeli Astedt vince la categoria Rookie Cup dopo il quinto posto in gara.. Leader Julen Avila Cortes chiude quarta con 18,509 secondi di ritardo dal primo.. Prossimi appuntamenti prevedono Fast Race alle 12:25 e Super Final alle 15:40.. Marc Reiner Schmidt ha dominato il Circuito della Sardegna conquistando la prima pole position stagionale e la vittoria nella gara 1 del secondo round del Campionato del Mondo S1GP, sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - S1GP in Sardegna: Schmidt domina con pole e vittoria nella Gara 1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento F1 GP Cina, le strategie di gara. Pole per Antonelli, Ferrari in agguato per la vittoriaShanghai (Cina), 14 marzo 2026 - Sarà Mercedes contro Ferrari nella caccia alla vittoria in quel di Shanghai. Vittoria di Donati nella tappa finale del Giro di Sardegna, Filippo Zana trionfa nella classifica generaleIl quinto atto del giro di sardegna ha acceso una lotta serrata tra attaccanti e velocisti, con protagonisti capaci di cambiare le dinamiche di corsa...