f1 gp cina le strategie di gara pole per antonelli ferrari in agguato per la vittoria

In occasione del Gran Premio di Formula 1 in Cina, la pole position è stata conquistata da Antonelli, mentre la Ferrari si prepara a contendere la vittoria con la Mercedes. La gara si svolge a Shanghai, dove le scuderie hanno adottato diverse strategie di pit stop e gestione delle gomme in vista delle qualifiche e della corsa. Le vetture si preparano a scendere in pista per i primi giri.

Shanghai (Cina), 14 marzo 2026 - Sarà Mercedes contro Ferrari nella caccia alla vittoria in quel di Shanghai. Nel secondo appuntamento del mondiale 2026 le Frecce d'Argento si stanno ponendo ancora come grandi favorite per la vittoria, con le Rosse di Maranello che tuttavia sono pronte a mettere i bastoni fra le ruote al team di Toto Wolff. In questo fine settimana con il format della Sprint Race splende il talento di Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano che ha conquistato la pole position in vista della gara di domani. Il giovane bolognese è il primo atleta tricolore a tornare in pole dopo Giancarlo Fisichella, che fu l'ultimo a riuscirci nell'ormai lontano 2009 a Spa Francorschamps. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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