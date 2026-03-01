Vittoria di Donati nella tappa finale del Giro di Sardegna Filippo Zana trionfa nella classifica generale

Nell’ultima tappa del Giro di Sardegna, Donati si impone al traguardo e conclude la corsa con una vittoria di tappa. Filippo Zana si aggiudica invece la classifica generale, grazie ai risultati ottenuti durante le tappe precedenti. La gara ha visto una fase finale molto combattuta tra attaccanti e velocisti, con corridori che hanno modificato le strategie di corsa nel corso della giornata.

Il quinto atto del giro di sardegna ha acceso una lotta serrata tra attaccanti e velocisti, con protagonisti capaci di cambiare le dinamiche di corsa in frazioni ormai decisive. Il finale di Olbia ha visto una volata lunga e tatticamente studiata, in grado di riflettere la forma dei principali team e la determinazione degli allenatori nel gestire la corsa fino agli ultimi metri. 177 km da Nuoro a Olbia, tracciati pensati per i velocisti ma non privi di imprevedibilità, con passaggi significativi tra Siniscola, Posada e Budoni fino a Punta Locari (2 km al 5,8% a 70 km dall'arrivo), per poi avviare la parte finale lungo la costa con Porto San Paolo, Murta Maria e Golfo Aranci.