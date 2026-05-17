S Sofia stella al merito per Marino Cabassi

Il 1 maggio si è tenuta a Palazzo Re Enzo a Bologna una cerimonia in cui è stata consegnata la Stella al Merito del Lavoro. Tra i premiati vi è stato il responsabile della produzione di un’azienda locale di Santa Sofia, che ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo professionale. Alla cerimonia erano presenti il prefetto e altre autorità. La premiazione si è svolta in un contesto ufficiale, con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali.

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Marino Cabassi, responsabile della produzione dell’azienda Bussi Falegnameria di Santa Sofia è stato insignito della Stella al Merito del Lavoro in occasione della cerimonia di consegna a Palazzo Re Enzo a Bologna alla presenza del prefetto Enrico Ricci e delle autorità lo scorso 1 maggio. Un riconoscimento importante che viene conferito dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Cabassi, 55 anni, da 41 anni lavora nell’azienda di via Nefetti 76 a fianco della provinciale Bidentina dove è entrato nel 1985 e dove ha "accompagnato con costanza e spirito costruttivo alla crescita dell’azienda contribuendo al suo sviluppo, alla sua solidità e reputazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - S. Sofia, stella al merito per Marino Cabassi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestriCi sono anche tre cesenati tra gli undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena che il primo maggio a Bologna verranno decorati con la ‘stella al... Stella al merito, ecco quattro nuovi maestri del lavoroI nuovi maestri del lavoro della provincia di Macerata saranno premiati domani maggio ad Ancona.