Il primo maggio a Bologna, undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena riceveranno la stella al merito del lavoro, tra cui tre provenienti da Cesena. La cerimonia vedrà l’attribuzione di questo riconoscimento a persone che si sono distinte nel loro settore professionale. La premiazione si svolgerà in una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

Ci sono anche tre cesenati tra gli undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena che il primo maggio a Bologna verranno decorati con la ‘ stella al merito del lavoro ’ e insigniti del titolo di Maestri Del Lavoro. Si tratta di Patrizia Mazzini di Mercato Saraceno, pensionata ed ex dipendente di Grotti srl, Valentina Tadini di Gatteo, dipendente di Gardini per Arredare e Marcello Togni di Cesena, pensionato ed ex dipendente di Hera. L’onorificenza viene concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro del Lavoro, ai lavoratori che nel corso della loro vita lavorativa si sono distinti per singolari meriti...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestri

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