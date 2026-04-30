Stella al merito ecco quattro nuovi maestri del lavoro

Domani ad Ancona si terrà la cerimonia di premiazione per quattro nuovi maestri del lavoro nella provincia di Macerata. Si tratta di riconoscimenti assegnati a persone che si sono distinte nel loro settore professionale. La cerimonia avrà luogo nel mese di maggio e vedrà la partecipazione di diverse autorità locali e rappresentanti delle istituzioni. I premi vengono conferiti annualmente per valorizzare l’impegno e la dedizione nel lavoro.

I nuovi maestri del lavoro della provincia di Macerata saranno premiati domani maggio ad Ancona. Con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quattro cittadini, due donne ed due uomini, sono stati insigniti della decorazione della " Stella al merito del lavoro " che verrà conferita nella cornice dell’auditorium della Mole Vanvitelliana ad Ancona, per iniziativa della prefettura dorica. Per quest’anno sono 28 i cittadini della regione Marche, a cui verrà consegnato il prestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale, contribuendo all’innovazione ed al miglioramento dei processi aziendali e delle misure di sicurezza, e prodigandosi per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stella al merito, ecco quattro nuovi maestri del lavoro UFO Disclosure: la verità nascosta Notizie correlate Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestriCi sono anche tre cesenati tra gli undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena che il primo maggio a Bologna verranno decorati con la ‘stella al... Stelle al Merito del lavoro: ecco i nuovi Maestri della provincia di ChietiCon decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono 21 le lavoratrici ed i lavoratori dell'Abruzzo insigniti della Stella al Merito... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dodici reggiani ricevono la Stella al Merito del Lavoro: ecco chi sono; Stella al Merito del Lavoro a 18 umbri: ecco chi sono. Cerimonia in prefettura il 1° maggio; Stella al merito, ecco quattro nuovi maestri del lavoro; Stelle al Merito del lavoro, ecco i padovani che le riceveranno il prossimo 1 maggio. A Brescia 33 nuove Stelle al merito: ecco chi sono gli insignitiSono 33 i bresciani insigniti quest’anno della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica che il Primo maggio ... bsnews.it Stella al Merito del Lavoro a 18 umbri: ecco chi sono. Cerimonia in prefettura il 1° maggioIn occasione della Festa di venerdì 1° maggio, saranno 18 le lavoratrici e i lavoratori umbri insigniti della prestigiosa Stella al Merito del Lavoro, la più alta onorificenza conferita ai lavorator ... corrieredellumbria.it NON SOLO PERRONE IL NAPOLI PUNTA UN'ALTRA STELLA DEL COMO - facebook.com facebook A vent’anni dalla prima collaborazione, la stilista inglese e il colosso svedese si ritrovano ancora all'insegna di una nuova collezione che parla di capi longevi, materiali sostenibili e un pizzico di Rock Royalty. Stella McCartney H&M dà vita così a un guardarob x.com