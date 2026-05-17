Ruud prende in giro l’Italia | Complimenti a Sinner e alla Federazione tennis ma nel calcio la storia è un po’ differente
Casper Ruud ha commentato con un sorriso e una battuta la situazione del calcio italiano, facendo riferimento ai successi di alcuni tennisti nazionali e alla crescita del movimento nel tennis. Ha espresso apprezzamenti per i risultati di Sinner e per l'impegno della Federazione nel promuovere lo sport, ma ha anche sottolineato che nel calcio le cose sono diverse rispetto ad altri paesi. La sua riflessione si è concentrata sulla distinzione tra i vari settori sportivi e sulle differenze nei livelli di sviluppo tra discipline.
Lo ha fatto con la classe e la simpatia che lo ha sempre contraddistinto. Casper Ruud ha perso contro Jannik Sinner in finale agli Internazionali a Roma e nel suo discorso di ringraziamento ha preso in giro l’Italia ‘calcistica’: “La sola cosa da fare è dire bravo a Jannik per il suo primo titolo qui”, ha dichiarato Ruud che ha poi fatto una battuta ‘ calcistica ‘: “Congratulazioni alla federazione tennis italiana non solo per i risultati di Jannik. Nel calcio la storia è un po’ differente “, ha detto facendo riferimento alla nazionale norvegese che ha eliminato l’Italia dai prossimi Mondiali e scatenando le risate dell’intero Centrale, che ha accolto con grande simpatia la battuta del norvegese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Casper Ruud vince un punto del torneo e prende un vantaggio di 4-0 nel set decisivo nei quarti di finale contro Khachanov reddit