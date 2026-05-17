Ruud prende in giro l’Italia | Complimenti a Sinner e alla Federazione tennis ma nel calcio la storia è un po’ differente

Casper Ruud ha commentato con un sorriso e una battuta la situazione del calcio italiano, facendo riferimento ai successi di alcuni tennisti nazionali e alla crescita del movimento nel tennis. Ha espresso apprezzamenti per i risultati di Sinner e per l'impegno della Federazione nel promuovere lo sport, ma ha anche sottolineato che nel calcio le cose sono diverse rispetto ad altri paesi. La sua riflessione si è concentrata sulla distinzione tra i vari settori sportivi e sulle differenze nei livelli di sviluppo tra discipline.

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