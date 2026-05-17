Gli Internazionali di Roma 2026 si sono conclusi con la vittoria di Jannik Sinner in finale. Dopo aver battuto il suo avversario, il tennista italiano ha festeggiato sul campo. Casper Ruud, presente all'evento, ha commentato scherzosamente la partita, facendo riferimento a una partita di calcio tra Norvegia e Italia. La finale si è svolta nel rispetto delle regole del torneo, con il pubblico che ha seguito attentamente gli scambi e i punteggi.

Si concludono con il trionfo di Jannik Sinner gli Internazionali di Roma 2026. Nella finale conclusa pochi minuti fa sul campo centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud per 6-4 6-4, alzando sotto il cielo di Roma un trofeo che mancava all’Italia da 50 anni. L’altoatesino conquista anche il sesto Masters 1000 consecutivo, raggiungendo un record storico per il tennis. Nel corso della premiazione, lo stesso Casper Ruud ha voluto elogiare Sinner per i risultati ottenuti in questa stagione: “Per prima cosa voglio congratularmi con Jannik (Sinner, n.d.r.) per il suo primo titolo qui. È difficile descrivere con parole anche per chi gioca a tennis quello che stai facendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Casper Ruud incorona Sinner e poi scherza: “Norvegia-Italia a calcio è un po’ diversa…”

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