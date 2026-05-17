Ruud esalta Sinner poi scherza ricordando Norvegia-Italia | Nel calcio la storia è diversa

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la finale di Roma, il tennista norvegese ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Sinner e del tennis italiano, sottolineando il lavoro della federazione. Successivamente, ha commentato con ironia sulla differenza tra il calcio e il tennis, ricordando un match passato tra Norvegia e Italia. Le sue dichiarazioni sono state rivolte sia a elogiare il giocatore italiano sia a scherzare sulla storia delle due nazionali in ambito calcistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il tennista norvegese dopo la finale di Roma ha esaltato Sinner e il tennis italiano, celebrando il lavoro della federazione. Ruud poi però ha fatto una battuta calcistica sottolineando le differenze tra l'Italia e la Norvegia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Casper Ruud incorona Sinner e poi scherza: “Norvegia-Italia a calcio è un po’ diversa…”

Leggi anche: Ruud prende in giro l’Italia: “Complimenti a Sinner e alla Federazione tennis, ma nel calcio la storia è un po’ differente”

norvegia italia ruud esalta sinner poiSinner, Ruud scherza: Bravo ma nel calcio è andata diversamente. Jannik a Panatta: Abbiamo riportato il trofeo a casaJannik Sinner vince gli Internazionali d'Italia, diventa il primo italiano a riuscirci dal 1976 - quando Adriano Panatta trionfò davanti al suo pubblico - e ... ilmessaggero.it

norvegia italia ruud esalta sinner poiRuud esalta Sinner poi scherza ricordando Norvegia-Italia: Nel calcio la storia è diversaIl tennista norvegese dopo la finale di Roma ha esaltato Sinner e il tennis italiano, celebrando il lavoro della federazione ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web