Ruud esalta Sinner poi scherza ricordando Norvegia-Italia | Nel calcio la storia è diversa

Dopo la finale di Roma, il tennista norvegese ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Sinner e del tennis italiano, sottolineando il lavoro della federazione. Successivamente, ha commentato con ironia sulla differenza tra il calcio e il tennis, ricordando un match passato tra Norvegia e Italia. Le sue dichiarazioni sono state rivolte sia a elogiare il giocatore italiano sia a scherzare sulla storia delle due nazionali in ambito calcistico.

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