Ruud esalta Sinner poi scherza ricordando Norvegia-Italia | Nel calcio la storia è diversa
Dopo la finale di Roma, il tennista norvegese ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Sinner e del tennis italiano, sottolineando il lavoro della federazione. Successivamente, ha commentato con ironia sulla differenza tra il calcio e il tennis, ricordando un match passato tra Norvegia e Italia. Le sue dichiarazioni sono state rivolte sia a elogiare il giocatore italiano sia a scherzare sulla storia delle due nazionali in ambito calcistico.
Il tennista norvegese dopo la finale di Roma ha esaltato Sinner e il tennis italiano, celebrando il lavoro della federazione. Ruud poi però ha fatto una battuta calcistica sottolineando le differenze tra l'Italia e la Norvegia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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