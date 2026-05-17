Rugby | Venjulia batte Silea si avvicina il sogno della serie B 35 - 32

Da triesteprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venjulia Rugby Trieste ha vinto la prima partita dei playoff contro il Silea con il punteggio di 35-32, portandosi a un passo dalla promozione in serie B. La sfida si è svolta in campo avversario e si è conclusa con un margine di tre punti a favore della squadra di casa. La vittoria permette al Venjulia di avanzare nel torneo e di avvicinarsi all’obiettivo di salire di categoria. La prossima partita definirà il passaggio alla serie B.

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Il Venjulia Rugby Trieste si avvicina alla serie B dopo aver battuto il Silea alla prima gara dei playoff. Al campo Ervatti di Prosecco la società sportiva triestina domina la compagine veneta con 35 - 32 e porta a casa una vittoria storica. Presente all’incontro anche il sindaco Roberto Dipiazza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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