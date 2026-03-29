Nel campionato di rugby femminile di Serie A Élite, il Valsugana ha conquistato il titolo nazionale battendo il Villorba nella finale. Questa vittoria rappresenta la prima affermazione per il Valsugana dopo aver perso le ultime due finali contro la stessa squadra avversaria. La partita si è conclusa con un dominio netto da parte dei vincitori fin dai primi minuti.

Dopo due finali consecutive perse proprio contro il Villorba, il Valsugana si prende una rivincita tanto attesa e lo fa in maniera autoritaria, dominando fin dalle prime battute la finale della Serie A Élite femminile. Le padovane partono con un ritmo altissimo, sbloccano il punteggio già al 3’ con Vecchini e mettono subito sotto pressione le campionesse in carica, incapaci di trovare continuità e costrette a inseguire. Nonostante il momentaneo 5-3 firmato da Capomaggi, è un monologo Valsugana nel primo tempo, trascinato dalle giocate di una scatenata Ostuni Minuzzi, che indirizza la sfida già prima dell’intervallo sul 20-3 e spezza l’equilibrio della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Serie A Èlite: Valsugana batte Villorba e si laurea campione d’Italia!

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