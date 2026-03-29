Football americano i Valtellina Vikings si laureano campioni italiani

I Valtellina Vikings sono diventati campioni italiani di football americano durante la finale della 7-League CSI, giocata presso l’Guelfi Sport Center di Firenze. La partita ha visto assegnare lo scudetto alla squadra proveniente dalla Valtellina, che si è imposta sugli avversari in una competizione ufficiale organizzata dal campionato nazionale.

Al Guelfi Sport Center di Firenze, la 7-League CSI ha assegnato un meritatissimo scudetto, quello del Football Americano ai Valtellina Vikings. Il punteggio finale, 45-6, la dice tutta sull’andamento della gara che opponeva ai lombardi i più blasonati Spiders Salento, arrivati in finale dopo un avvincente semifinale tutta pugliese vinta 42-41 sulle Vespe San Giorgio Ionico. Dopo l’inno di Mameli ed un primo quarto sostanzialmente in equilibrio, concluso sullo 0-0, nella seconda metà del primo tempo è Amonini a salire in cattedra, realizzando due bellissimi touchdown consecutivi. Un solo extra-point. Salentini a bocca asciutta al riposo concluso sul 18-0, dopo un primo tempo dominato dalla difesa valtellinese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Football americano, i Valtellina Vikings si laureano campioni italiani Articoli correlati Football americano, i Valtellina Vikings volano in finale nazionaleI Valtellina Vikings hanno scritto una pagina importante della loro stagione, superando i Commandos Brianza per 27-19 nella finale di Conference Nord... Una selezione di notizie su Valtellina Vikings Temi più discussi: Football americano, i Valtellina Vikings volano in finale nazionale; End zone tricolore: domenica i Valtellina Vikings si giocano il titolo; I Valtellina Vikings conquistano la finale di Conference Nord del Campionato Nazionale Csi di Football Americano 7-League; Football americano CSI, domenica la finale scudetto a Firenze tra Valtellina Vikings e Spiders Salento. Football Americano, Valtellina Vikings campioni nazionali CSISi chiude con un successo inequivocabile la stagione dei Valtellina Vikings. Al Guelfi Sport Center di Firenze, nella cornice della 7-League CSI, la formazione lombarda ha sollevato il trofeo di ... intornotirano.it I Valtellina Vikings conquistano la finale di Conference Nord del Campionato Nazionale Csi di Football Americano 7-LeagueDomenica 22 marzo 2026, allo stadio Cerri-Mari di Sondrio, i Valtellina Vikings hanno scritto una pagina importante della loro stagione, superando i Commandos Brianza per 27-19 nella finale di Confere ... primalavaltellina.it Football Americano, Valtellina Vikings campioni nazionali CSI x.com Domenica a Sondrio contro i Valtellina Vikings la partita decisiva per conquistare un posto nella finale della 7-League del Csi Consigliato da LCN Sport - facebook.com facebook