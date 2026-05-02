Kristjan Asllani ha segnato un gol nel match tra Besiktas e Gaziantep, conclusosi con una vittoria per 2-0 dei turchi. La sua prestazione ha contribuito alla vittoria della squadra, portando avanti le trattative per il possibile riscatto dal club nerazzurro. La partita si è disputata nel campionato turco e il risultato favorisce la squadra di casa. La firma di Asllani rappresenta un passo importante nel percorso di acquisizione definitiva.

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© Calcionews24.com - Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti

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